Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2025, p. 5

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio por finiquitado el pleito verbal que mantuvo con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aunque antes de hacerlo, aprovechó para echarle en cara el declive electoral de su partido a lo largo de su dirigencia y los cuestionamientos que se han registrado en su contra por tener un patrimonio que no corresponde con sus ingresos .

Antes, Alejandro Moreno había subido el tono de la disputa surgida en medio de la solicitud de desafuero que enfrenta en la Cámara de Diputados. Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por este personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo , señaló en alusión al morenista.

“Noroña es un pendejo, o sea, no tiene ni conocimiento, es una aberración, es un ridículo para el Senado… Y lo digo en este lenguaje duro, soez, claro y contundente, porque así nos entendemos, el pueblo mexicano sabe lo que queremos decir”, añadió.

No terminaré en el manicomio