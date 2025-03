D

onald Trump apenas cumplió esta semana sus primeros dos meses en el gobierno y ya desató una guerra comercial global. Está obsesionado con la idea de que el mundo debe pagar una cuota si quiere vender sus productos y servicios a los consumidores estadunidenses. Agredió a China con un paquete de aranceles, a la Unión Europea, a Canadá y a México. Los agredidos han contestado en la misma forma, excepto México. La mesura de la presidenta Sheinbaum tiene su razón de ser. No se trata sólo de aranceles, también están en riesgo las remesas de nuestros paisanos a sus familias. Suman un billón de pesos cada año, 6 billones en su sexenio. Sin su contribución la economía se iría a pique.

Juego sucio

Fue una mala jugada de Trump haber dicho a Claudia en su última conversación telefónica que suspendería la aplicación de aranceles hasta el 2 de abril, cuando presentará su paquete global, pero metió reversa. El martes anunció un tarifazo de 25 por ciento a las exportaciones de acero y aluminio de todos los países, incluyendo a México. Eso ya no es verborrea, representa una afectación económica. La Presidenta dijo que esperará al 2 de abril y se reunirá con los exportadores mexicanos. Después de esa fecha verá si nuestro país entra a la guerra. Cabeza fría hasta entonces, ya vendrán los días de corazón caliente.

De la hipocresía

El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y todos los asesinados y desaparecidos que hay en el país. Se pusieron de pie con cara de compungidos. Son los mismos que acaban de votar en favor del nepotismo. La pregunta es: ¿cuántos legisladores saben de la existencia de esos lugares macabros y han guardado silencio, por complicidad o cobardía? ¿Por qué mejor no van a recorrer sus distritos y preguntan a la gente? Hay que recordar que muchos son pluris, llegaron a la Cámara gracias a sus partidos, no tienen compromiso son la sociedad. Es urgente que desaparezca la figura de los plurinominales. Como en el caso de Teuchitlán, sólo sirven para guardar minutos de silencio.

Los desaires

Aunque el tema ya debe haber aburrido a muchos: he visto 30 veces el video del supuesto desaire a la presidenta Sheinbaum de los machuchones de Morena y el Verde en la concentración del Zócalo el domingo anterior. Veo que Claudia salió de Palacio Nacional y venía saludando a los invitados de primera fila. Hay un espacio y llega al lugar donde los machuchones estaban papaloteando. Toca ligeramente a Andy López Obrador, quien le extiende los brazos, pero ella se sigue de frente, mientras los demás permanecían de espaldas. Alejandro Esquer se da cuenta de que ella está ahí y trata de detenerla, pero apenas se tocan las manos. Claudia no se detuvo a saludarlos, no quiso distraerlos. ¿Quién desairó a quién?