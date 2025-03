Jalisco, en pos de justicia

ras leer el espeluznante editorial de La Jornada de ayer: Teuchis-tlán: el horror y la indolencia , sentí verdadero pavor por el campo de exterminio que en él se describe y también sentí rabia por las declaraciones de los funcionarios que afirman que no sabían nada de que tal horror estuviera pasando en su estado.

No me extraña para nada lo que escribe Enrique Galván Ochoa en su columna de que el ex gobernador, cuyo talante sanguinario y represor es conocido por todos, está refugiado en España, lugar preferido por otros exterminadores que ya conocemos. Hago votos por que pronto la justicia llegue a Jalisco que, ante estos horripilantes hechos, se ve muy necesitado de ella.

Benjamín Cortés V.

Condenan la detención de Mahmoud Khalil

Integrantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y representantes de las organizaciones suscritas manifestamos nuestra férrea condena contra la detención de Mahmoud Khalil, activista palestino, ex estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Nueva York, quien aun contando con tarjeta verde de residente y casado con una ciudadana estadunidense continúa privado de su libertad desde el pasado sábado, bajo amenaza del gobierno de Donald Trump de ser deportado.

El mandatario ultraderechista ha amenazado también con que la detención será la primera de muchas , añadiendo a la repudiable represión que han sufrido por meses los movimientos estudiantiles y organizaciones sociales en apoyo al pueblo palestino, denostándolos de forma falaz como expresiones antisemitas y pro terroristas , atentando contra el derecho humano y universal a la libre expresión, e ignorando a su vez la primera enmienda constitucional de su propia nación.

Extendemos nuestra incansable solidaridad y camaradería a Mahmoud Khalil, así como a las organizaciones estudiantiles de la Universidad de Columbia y del resto de Estados Unidos, que continúan el ejercicio de sus derechos civiles a la organización, la libre expresión y la protesta.

Desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá!

Representantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y de las organizaciones Izquierda Revolucionaria Mx, Libres y Combativas MX, Sindicato de Estudiantes, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Red Académica de Solidaridad con Palestina México (RASPAM)

Unidad ante EU

Sujeta con alfileres,

relación con el vecino

que marca nuestro destino

desde lejanos ayeres,

pero con el tiempo adquieres

a tratar al que despoja,

sin aprensión ni congoja,

México unidad mostró

y Claudia ya demostró

dominar la cuerda floja.