l alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, fue denunciado por los posibles delitos de corrupción, desvío de recursos, peculado y daño a la hacienda pública con base en irregularidades en el presupuesto de la demarcación detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El desvío de recursos de obras reportadas como realizadas, pero que en los hechos no se llevaron a cabo, asciende al menos a 100 millones de pesos.

No es la primera vez que se acusa al panista por malos manejos relacionados con la construcción en la alcaldía que gobierna desde 2021. Desde el inicio de su administración, residentes han alertado sobre la expansión del cártel inmobiliario creado por políticos y funcionarios blanquiazules en la vecina Benito Juárez. Esa trama, por la que hoy están sujetos a acción penal el ex jefe delegacional Christian Von Roehrich y otros funcionarios como Nicias René Aridjis Vázquez, quien fue director de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018, consiste en que las autoridades panistas otorgan permisos ilegales para la edificación de viviendas donde no deberían estar o con más niveles de los establecidos en el reglamento, a cambio de que los desarrolladores les entreguen parte de los departamentos levantados. Sólo en uno de dichos complejos hay seis inmuebles a nombre de Von Roehrich, el ex alcalde y ex aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada; un hermano del hoy edil Luis Mendoza, un hermano del mencionado Aridjis y el suegro del líder nacional blanquiazul, Jorge Romero Herrera. Este último también gobernó Benito Juárez y es acusado por sus propios correligionarios de fundar y dirigir, quizá hasta la actualidad, el cártel inmobiliario.

Al igual que en la demarcación controlada de manera ininterrumpida por el PAN durante un cuarto de siglo, en Miguel Hidalgo los vecinos sufren una pérdida de calidad de vida, daños patrimoniales e incluso despojo a manos de empresarios y autoridades que violan el uso de suelo, erigen complejos sin emitir la debida publicitación vecinal y obstruyen el libre tránsito. Sólo en la zona de Escandón se reportan hasta 40 construcciones irregulares, varias de ellas de dimensiones que exceden lo adecuado y lo permitido en dicho perímetro.