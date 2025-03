Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2025, p. 23

Moscú. Mientras se tienen ya las primeras evidencias de que Ucrania comenzó ayer a retirar sus tropas de la región rusa de Kursk –al menos, dejaron la ciudad de Sudzha, conforme a las imágenes más recientes de satélites que usan proyectos de análisis de datos abiertos de inteligencia como el ucranio Deep State para detectar la zona en que hay combates–, el Kremlin no quiso pronunciarse sobre la propuesta de Estados Unidos de declarar un alto el fuego durante 30 días, argumentando que espera recibir información detallada acerca de los entendimientos alcanzados en la reunión (el martes) de emisarios de Estados Unidos y Ucrania en Yeda, Arabia Saudita.

Siete meses después de convertirse en una auténtica piedra en el zapato del Kremlin, tras realizar una sorpresiva incursión con cero valor militar y gran significado político al adentrarse mil 200 kilómetros en territorio internacionalmente reconocido como parte de Rusia, las tropas ucranias –en este momento 10 mil efectivos de las unidades mejor preparadas y armadas, pero en inferioridad numérica frente a su enemigo en una proporción de cinco soldados rusos por un ucranio, de acuerdo con estimaciones diversas– optaron por iniciar el repliegue paulatino hacia su territorio.

La opción de quedarse ahí, según hicieron notar Nikolai Mitrojin y otros analistas militares, era equivalente a condenar a las tropas en Kursk a ser exterminadas o caer en prisión ante lo que describen como maniobra táctica del Estado Mayor ruso al trasladar efectivos del frente de Donietsk, donde desde diciembre pasado dejaron de observarse avances de las tropas de Moscú.

Reforzados con militares norcoreanos, sostienen observadores como Yan Matveyev, los rusos amenazaron con cercar al grueso de los ucranios empecinados en mantener Sudzha, como símbolo de la humillación de Rusia, que no había sido invadida durante los 80 años recientes desde que los soviéticos derrotaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La situación se volvió crítica y el general Oleksander Sirskyi, comandante en jefe del ejército ucranio, dio la orden de replegarse –sostienen varios expertos– cuando se presentó una coyuntura más favorable para Ucrania al aceptar en Arabia Saudita (el martes) la propuesta de Estados Unidos de declarar una tregua de 30 días, si Rusia hace lo mismo, lo que desbloqueó la ayuda militar estadunidense a Kiev y el intercambio de información de inteligencia.

Ahora, visto con los ojos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en opinión de analistas pasa por alto las raíces de la ruptura entre Moscú y Kiev, lo que anticipa unas largas y complejas negociaciones que no van a terminar si ambas partes no hacen concesiones, y reduce todo a la fórmula de si los contendientes están en favor o en contra del alto el fuego propuesto por él, Ucrania quiere la paz y Rusia aún no dice ni sí ni no.

Moscú quiere los detalles