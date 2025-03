▲ El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei (en la imagen, ayer en Teherán), afirmó que Estados Unidos amenaza con mostrar fuerza militar; en mi opinión, tales amenazas son irrazonables [...]; estallar una guerra no es un golpe infligido sólo por una de las partes; Irán es capaz de contratacar, y sin duda lo hará [...]. Estoy convencido de que si Estados Unidos y sus agentes cometen un error [contra Irán], sufrirán un daño mayor , informó la agencia Snn. Jamenei subrayó que la república islámica no busca conflicto, pero no dudará en responder ante cualquier agresión. Foto Afp