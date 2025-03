Sinopetrol está conformado por las empresas Petrolia Ecuador (subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy), que tiene 40 por ciento de participación, y Amodaimi Oil Company SL (subsidiaria de la estatal china Sinopec), que tiene 60 por ciento.

Los mismos ejecutivos del consorcio que se favoreció con la adjudicación directa dejaron entrever que sería difícil conseguir esa suma en tan poco tiempo. Directamente nosotros no podemos, pero tenemos el financiamiento y los accionistas. Ninguna compañía tiene 600 millones de dólares en su caja , afirmó el pasado lunes el representante de Petrolia Ecuador, Ramiro Páez.

La operación en general seguirá a cargo de la estatal Petroecuador, pues Sacha es el campo más importante del país, con una producción de 77 mil191 barriles diarios y es considerado la joya de la corona porque tiene reservas probadas de 350 millones de barriles de crudo.

Noboa anunció en su cuenta de X una alianza estratégica para enfrentar el narcotráfico con apoyo del fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007.

El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en Ecuador , agregó.

En el anuncio incluyó una foto con Erik Prince, militar, descrito como mercenario estadunidense y fundador de dicha organización paramilitar.

Al pedir información sobre el acuerdo, la Secretaría de Comunicación de Ecuador no ofreció detalles de cómo será la cooperación o si se trata de una contratación a un particular, menos aún del monto de un posible contrato y los tiempos de ejecución, considerando además que el cambio de mando en la presidencia, si Noboa no es relegido, debe ser el próximo 24 de mayo.

Fundada en 1996, hoy conocida como Academi, Blackwater es la contratista privada más importante del Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias, como la Central de Inteligencia, en temas de seguridad.

Algunas misiones realizadas por sus miembros han generado controversia debido a las muertes que dejan sus operaciones y su impacto a la sociedad civil.