Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2025, p. 26

Luego de que la Sección Instructora en la Cámara de Diputados comenzó la revisión de la denuncia contra el legislador Cuauhtémoc Blanco por el presunto delito de intento de violación de su media hermana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es un asunto de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero .

Es una decisión de ellos. En todo caso, que se vea si hay sustento en esto o no , pero que no sea un asunto político .

Por otro lado, al preguntarle si el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, resaltó que la Fiscalía General de la República tiene a cargo la investigación.