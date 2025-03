En esas acciones también fueron asegurados 22 inmuebles, cinco vehículos, dos armas de fuego, cientos de municiones, siete cargadores, cientos de dosis de droga, equipos de telefonía, dos cascos tácticos, 43 mil 800 pesos y 134 dólares.

Analizan reformar la FGE

El martes pasado, en la comparecencia del nuevo fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, ante el Congreso local, se cuestionó al funcionario sobre el incremento en denuncias por extorsión. El funcionario adelantó que probablemente presentará una iniciativa para reformar el marco normativo de la FGE. Además, indicó que los 25 extorsionadores integrantes del CSRL aprehendidos la semana anterior ya están vinculados a proceso penal, y en prisión preventiva.

En el caso de la extorsión que se focalizó en los últimos dos meses en Irapuato, personalmente acudimos a transversalizar más de 20 carpetas de investigación. El modelo de la transversalización aquí en Guanajuato no se utilizaba. No digo que no se conocía, digo que no se utilizaba , manifestó Vázquez Alatriste ante los legisladores estatales.

En las últimas semanas bajó sensiblemente la extorsión en Irapuato, Guanajuato, Salamanca y León, sostuvo Gerardo Vázquez.