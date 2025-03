Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2025, p. 9

El festival Noche de Primavera se efectuará el 22 de marzo con una novedad. Ya no se llevará a cabo sólo en el primer cuadro de la ciudad, sino que se trasladará a otros territorios de la urbe.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó en conferencia de prensa el interés de su administración de que el festival se desarrolle no sólo en el Centro, sino que se descentralice la cultura . Para alguien que vive en la periferia si la actividad cultural no le queda cerca, o no se entera de ella, pues no existe. La idea es que podamos en esta administración y en el proyecto cultural para la Ciudad de México, disfrutar de la cultura en todos los rincones de la misma , indicó.