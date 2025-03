Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2025, p. 9

Con talentosos alumnos, profesores y egresados de la Escuela de Música del Rock a la Palabra (EMRP), entre diversos invitados, Guillermo Briseño prepara y dirige el concierto homenaje ¡Despertador!, dedicado al Brujo Javier Bátiz, que resonará rabioso e intenso para refrendar que el rock no ha muerto, sino que está más vivo que nunca en las nuevas generaciones .

El tributo, que será de acceso gratuito el próximo domingo, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se comenzó a preparar luego del fallecimiento del padre del rock y del soul en Tijuana, el pasado 14 de diciembre, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

“Van a oír música de grandes artistas interpretada por los chavos, pero les juro que no suenan como aprendices; me encantaría que estuviera vivo el Bátiz y viera como tocan estos muchachos. No somos aficionados, ni tan principiantes como parecería, expresó Briseño, quien estuvo acompañado en conferencia de prensa por los jóvenes artistas Verónica Ruiz, Mónica Castillo, Nayeli Stanfield, Leonardo Briseño y Felipe Antonio Souza.

Dijo que habrá otros lenguajes incorporados en escena como son las obras de caricaturistas que muestran a Javier visto a través de sus ojos como son los de Rapé, El Fisgón, José Hernández y Jorge Manjarrez, así como otros cárteles de Jacqueline Roldán y Germán Montalvo.