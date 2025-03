Crecimiento que tiene que medirse en términos per cápita. Si se lograra que este indicador creciera 2 por ciento para todos los grupos de ingreso entre 2025 y 2030 la tasa de pobreza se ubicaría en 15.4 por ciento en 2030, desde el 29.3 de 2022. Si se creciera a 3 por ciento, la tasa de pobreza sería de 13.4 por ciento de la población total. Si además del crecimiento del PIB per cápita hubiera reducciones de la desigualdad, medidas por una disminución del coeficiente de Gini de uno por ciento anual, entonces la tasa de pobreza se reduciría a 9.8 por ciento en 2030. Si el Gini se redujese 2 por ciento, la tasa de pobreza sería de 4.3 por ciento. Una situación de esta naturaleza constituiría un logro histórico.

Conseguir esto es, por supuesto, complicado. Pero se complica más si reconocemos que el entorno es muy desfavorable. Las decisiones del gobierno de Trump afectarán significativamente a nuestra economía y, por ello, crecer y hacerlo de manera inclusiva será muy difícil. Para este 2025, por ejemplo, la meta oficial de crecimiento del PIB fue de 2.5 por ciento, lo que con la estimación de la tasa de crecimiento poblacional de 0.8 por ciento indicaría un incremento del PIB per cápita de 1.7 por ciento, cercano al 2 por ciento requerido por el Banco Mundial. El Banco de México estimó hace unas semanas que el crecimiento del PIB sería de 0.6 por ciento. De cumplirse esta estimación, el incremento del PIB per cápita sería de -0.2 por ciento. No sólo no crecería, sino se reduciría.

Para los siguientes años el panorama no parece mejorar. La meta gubernamental de crecimiento del PIB para 2026-2030 de 2.5 por ciento será difícil de alcanzar. Consecuentemente el crecimiento de 2 por ciento anual no se logrará, de modo que las metas de reducción de la pobreza parecen alejarse irremediablemente. La noción de crecimiento inclusivo concibe que es necesario actuar para redistribuir el crecimiento. Por ello, es indispensable que el gobierno plantee acciones para que la reducción de la tasa de crecimiento no afecte a los pobres y a los muy pobres.

En un artículo reciente Gabriel Zucman (Project Syndicate, 28/2/25) se pregunta que debían hacer México y Canadá para responder a los aranceles que impondrá el gobierno de Trump. Reconociendo que el talón de Aquiles de Trump es su oligarquía altamente internacionalizada, propone que la contramedida sea aranceles para los oligarcas. Un impuesto de este tipo desplaza el conflicto económico de una guerra entre países a otra entre consumidores y oligarcas. Imponer impuestos a los oligarcas aliados de Trump permitiría compensar las eventuales pérdidas que se provocarían con el castigo arancelario estadunidense, destinándolos a los sectores más pobres de la población.

