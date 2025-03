Esto es algo con lo que había soñado. Desde la decisión del retiro me puse a pensar en la forma de ayudar al deporte y decidí que fuera una fundación que apoyara a las mujeres deportistas. Quiero que tengan el camino más fácil y no batallen con problemas de presupuesto como en el pasado.

Luego de inaugurar una clíni-ca de fisioterapia donde tiene becados a algunos atletas, la ex ondina decidió crear la fundación Atmos, con la que pretende mejorar las condiciones para las mujeres en el deporte de alto rendimiento.

▲ Tras su retiro de la natación artística, Jessica Sobrino inauguró una clínica de fisioterapia y creó la fundación Atmos, mediante las cuales buscará mejorar las condiciones de las futuras generaciones de atletas de alto rendimiento. Foto @jessicasobrino

Vientos de cambio

Creo que el deporte mexicano está viviendo un cambio y por eso me gustaría trabajar de la mano con el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Las puertas de mi fundación estarán abiertas para todo el que lo necesite, especialmente para los nuevos talentos .

La ex acróbata del representativo nacional se acercará a posibles patrocinadores para conseguir apoyo tanto en efectivo como en especie.

No contar con los recursos para tener fogueo internacional se convirtió en una lucha diaria, por lo que me sentía cansada y con estrés gran parte del tiempo. Eso precisamente es lo que queremos evitarle a los nuevos atletas, esa parte donde te preocupas por cosas que no deberían ser responsabilidad de los seleccionados.

Lista para convertirse en jueza

Además de la clínica y la fundación, Sobrino aprobó recientemente los exámenes para convertirse en jueza de su disciplina.

La ex ondina no es la única deportista que, tras el retiro, decide tener su fundación. También están la ex clavadista Paola Espinosa, quien promueve la activación física y ofrece clases de deporte, así como Tamara Vega, quien busca crear conciencia sobre los problemas a los que se enfrentan los atletas, como los trastornos alimenticios, el abuso sexual y la manipulación.