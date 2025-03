Reyes Martínez Torrijos

La escritora colombiana Piedad Bonnett, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024, reseñó que en su reciente libro La mujer incierta (Alfaguara) explora los simultáneos seres diferentes que la habitan, de los cuales algunos se han vuelto tan lejanos y necesito traer para verlos en relación con el todo .

La poeta y docente vino a México para presentar el pasado miércoles este volumen y también para lanzar su antología Lo terrible es el borde, coeditada este año por Círculo de Poesía y Visor Libros México. Hoy conversará con Andree Orozco, Fernando Leal Audirac y Mario Bojórquez, a las 18 horas, en el Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico).

Bonnett (Amalfi, Colombia, 1951) recordó que La mujer incierta surgió durante la emergencia sanitaria por el covid-19 al ver en televisión el tema de las muertes masivas, lo que “detonó mi adolescencia, cuando somatizaba todo.

“Tenemos muchas biografías posibles y muchas cosas que omitimos por irrelevantes o porque la memoria las ha hundido para siempre. Simultáneamente somos esos seres diferentes, pero hay unos que están hundidos en la oscuridad y que exploro en este libro.

Uno descubre que hay algunos que desaparecieron y otros permanecen siempre; en mi caso, la niña ansiosa que era sigue siendo una latencia en mí. Vive en mí, la tengo que tener aplacadita, pero hay otra que creció tarde: la mujer con las seguridades en sus propias habilidades para la escritura. Eso se ha ido afirmando. Y también pueden coincidir los contrarios .

Literatura política

La autora mencionó que La mujer incierta es un híbrido , en el sentido de los textos que están rompiendo con los moldes fijos de novela o autobiografía. Diría que es un libro testimonial con un gran componente ensayístico por la suma de lo que narra y lo que afirma .

Se definió como una intelectual en la acepción que se dio a la palabra en el siglo XIX, que significa una persona interesada en todas las manifestaciones de la realidad. “Escribo una literatura que en el fondo es política y trata de estar a la altura de los tiempos.

“Lo primero que nació en mí fue la poesía. Cuando tenía 10 años ya escribía poemitas, pero quise renegar de eso. A los 20, como vivía en un mundo muy politizado, bajo la influencia de la Revolución cubana, pasaba la guerra de Vietnam, vinieron los jipis. Ahí quise hacer literatura más política y se me ocurría que la narrativa era lo que me tocaba.

La poesía volvió después de un momento de esterilidad tremendo. Me salvó. Antes que todo soy poeta, por el tipo de mente que tengo, la capacidad asociativa y la mirada.

Refirió que su labor de 12 años de columnista dominical en periódicos ha hecho que su mirada se amplíe. “Me encanta la posibilidad de que mi palabra funcione en distintos registros, a sabiendas de que unas cosas las haré mejor que otras. Eso me ha llevado al interés muy grande por el ensayo. Soy una lectora compulsiva de ensayos. Mientras más novedosos y menos ortodoxos sean, más me gustan.

Estoy siempre buscando poesía. Es muy difícil encontrar poetas que a uno lo sorprendan. Leo mucha novela y me defraudo también muy a menudo con ellas, pero de todas maneras hago hallazgos fabulosos.

En torno a Lo terrible es el borde, Piedad Bonnett comentó que me parece un trabajo muy consistente que viene de un conocimiento muy largo de toda mi poesía de parte de la antologadora Malola Romero Carbonell.

“Esa antología me parece muy abarcadora, incluye poemas de Los habitados que no están ni en la recopilación del Fondo de Cultura Económica ni en la Poesía reunida. Viene a dar como una visión mucho más completa de lo que ha sido mi poesía hasta ahora.”

Informó que incluye poemas de su volumen de próximo aparición Los hombres de mi vida, del apéndice Poemas pandémicos .

La poeta adelantó que trabaja en un nuevo poemario y en un texto en prosa sobre una rara dolencia poscovid que padece y en el que puedo reflexionar sobre la relación con el mundo que de pronto la enfermedad interfiere .