Jueves 13 de marzo de 2025, p. 3

El escritor francés Pierre Lemaitre explicó que la familia es una representación en miniatura de la sociedad global: los novelistas encontramos ahí los mismos temas, los celos, la competencia, la pasión, el amor y la dependencia , por lo cual es el mejor personaje colectivo para abarcar décadas de historia.

La novela más reciente del autor, Un futuro prometedor (Salamandra), será lanzada hoy en español. Es la tercera parte de la saga Los años gloriosos, que tiene de protagonista a la dinastía Pelletier. Además, es el sexto título de un enorme proyecto literario que integra la serie Los hijos del desastre y se prevé que conjuntará 10 libros que exploran un siglo de historia.

Lemaitre (París, 1951) refirió en conferencia que esta saga familiar “no tiene comparación, es decir, no hay muchos novelistas que hayan decidido hacer un folletín de todo un siglo. No somos muchos con esta ambición un tanto desmesurada. Tiene algo especial, no único, pero estoy muy motivado.

Estoy terminando la novela siguiente, que llegará en español en aproximadamente un año. He terminado siete libros de los 10 que me he propuesto escribir y ahora empiezo a ver la luz al final del túnel. Cuando haya concluido esta serie podré empezar a plantearme vacaciones y me gustaría dedicarlas a la novela negra y policiaca.

El narrador admitió: si mañana volviera a la novela negra, quitando la histórica, tendría la sensación sólo de cambiar de registro. Por la mañana, cuando me levanto, me siento a mi mesa y abro esa caja de herramientas narrativa. Es la misma de hace 20 años, tanto si estoy en novela policiaca o en la histórica. No hago esa diferencia .

La historia de Un futuro prometedor, ambientada en Praga en 1959, introduce elementos habituales de las novelas de espionaje, como la existencia de un infiltrado, el viaje y el peligro. He intentado recuperar ese estándar y rendir homenaje a textos de espías de Eric Ambler y John Le Carré, pasando por James Bond, etcétera , contó Lemaitre.

El novelista mencionó que la “familia siempre ha fascinado a los escritores. La cantidad de ocasiones en que se ha utilizado en las novelas es enorme. Es uno de los temas preferidos de muchos autores modernos. De Thomas Mann, por ejemplo, hasta Roger Martin Du Gard, lo encontramos en la literatura del mundo. Una de las primeras historias de la antigüedad ya es una historia de familia.

“Mi hipótesis es que los novelistas –no soy la excepción– plantean que la familia es espejo de la sociedad global, es decir, esta microsociedad formada por padres e hijos, el núcleo principal, vive una serie de tensiones, vínculos y de relaciones, son una representación en miniatura” de la humanidad.