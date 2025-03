C

on sólo un manojo de palabras y dos juntas distintas (en una de ellas fue protagonista), Donald Trump soltó una impensada bomba de acción múltiple. Las reacciones no se han apegado al guion por él esperado. Aun así, las consecuencias del estallido han penetrado hasta la esencia misma del escuálido liderazgo político europeo. El estallido ocurrió en el mero centro de la ineficiente inercia en su manera de actuar –plegándose al paraguas atómico de Washington–. Ahí han estado, muy cómodos, durante décadas hasta que fueron despertados de sopetón. Haberlos ignorado en la reunión entre delegados de alto nivel para hablar sobre la guerra en Ucrania con Rusia los dejó en el desamparo total. Juntas de líderes de medio pelo van y vienen sin atar cabos en sus nuevas preocupaciones. Se sienten desamparados, les cortaron el cordón umbilical que, pensaban, los seguiría alimentando sin pagar por la comida y el bienestar obtenido.

Desde su primera presidencia, Trump exigió mayores pagos a la OTAN. Desoyeron el llamado y siguieron su bailes con amplias mesas y regalos. Ahora les llegó el segundo y el tercer avisos del cambio estratégico. Se insultó impunemente al ucranio en la Oficina Oval, dejándolo sin cartas para el juego de paz venidero.

A continuación, se le cortó el vital fluido de armas, dinero e inteligencia. Una fluida corriente, hasta ese momento, suministrada con relativa abundancia. Los europeos corrieron en pos del ofendido y desamparado ucranio. Le han dado abrazos por docenas y pretenden reconectarle el aire para que vuelva a sus giras internacionales acostumbradas. Le prometen lo necesario para que pueda defenderse del abusivo y feroz ruso que lo tiene arrinconado. Han lanzado un plan emergente de rearme europeo de gran alcance : 900 mil millones de euros a varios años en el futuro. Recursos creados al vapor y no pagaderos.

Pero, hoy, poco alivio tendrán los combatientes en el campo, tanto en Kursk como en los linderos del ya conquistado Donbás. Batallas donde sufren la renovada envestida de los llamados invasores.