El miércoles 11 de marzo, muchos reporteros se agolparon en torno a las mesas en forma de U en una pequeña sala en las entrañas de la imponente sede de la OMS en las alturas de Ginebra, no lejos de la frontera francesa.

Pero ya desde el 30 de enero, la OMS había declarado su más alto nivel de alerta frente al nuevo coronavirus detectado en China a mediados de diciembre de 2019: la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Una fórmula que no impactaba en la opinión pública.

El jefe de la OMS sacó dos bolígrafos de su saco, ajustó sus gafas y leyó su declaración: Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y de gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción en el mundo, aseveró. Y entonces declaró: Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia .

En ese momento, menos de 4 mil 300 personas habían muerto en el mundo, según cifras oficiales.

Cinco años más tarde, los muertos se estiman en 6 millones 881 mil 955, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, y los casos en 676 millones 609 mil 955, pero a mediados de marzo de ese año todavía no habían empezado los confinamientos, los hospitales no estaban desbordados y el hundimiento de la economía no se avizoraba.

En diciembre de 2021, los estados miembros de la organización, conscientes de las graves fallas frente al covid-19, comenzaron a trabajar en torno a un acuerdo internacional y obligatorio sobre la prevención y la preparación a las pandemias, para tratar de evitar que se repitan los mismos errores.

Las negociaciones son difíciles y una última sesión de negociaciones está aún prevista del 7 al 11 de abril, con el fin de terminar el proyecto a tiempo para la asamblea anual de la OMS en mayo.