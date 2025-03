No obstante, nos puede afectar si el gobierno mexicano tuviera una política espejo a 100 por ciento. Tú, Estados Unidos, pones 100 por ciento de arancel a todo lo que entra, yo hago lo mismo. Ahí sí nos afecta. Porque del costo de producción de la leche, 70 por ciento está dolarizado y básicamente son granos , dijo.

El consumo per cápita en México se mantiene en promedio en 110 litros por año, aunque esta cifra puede variar por región y ciudad, lo cual depende del grado de urbanización, ya que los hogares que carecen de electricidad no cuentan con refrigeración y no pueden conservar el alimento.

El riesgo más alto es que si se ponen aranceles y tienes una crisis económica importante, sí puede haber una caída importante en el consumo, porque la gente deja de tener dinero. Ese es el riesgo del entorno país , indicó.

Comentó que los productores de lácteos tienen la capacidad del absorber el impacto de los aranceles, pues es algo que se tiene que dar en cualquier cadena productiva, tal como ocurrió hace un año, cuando el tipo de cambio rondaba 17 pesos por dólar.

El sector sí tiene espacios para absorber y es como todo, si es alguien que tiene un respaldo financiero importante atrás , indicó.

El problema es cuando el impacto es para un productor pequeño, que no tiene ese respaldo financiero , explicó.

En el mismo foro, Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, apuntó que en caso de que se apliquen aranceles a partir del 2 de abril, los alimentos producidos en esa entidad que pueden observar afectaciones son nuez, cebolla, chile, algodón y ganado en pie.