Conforme a esos tiempos, la notificación a Blanco debió ocurrir el domingo, lo cual no sucedió. Ayer, el ex futbolista literalmente corrió para eludir a la prensa, pero aun así confirmó que no recibió el escrito.

Flores Cervantes afirmó que el jueves pasado, la Instructora votó en contra de admitir el expediente, porque apenas ese día puso a consideración de los otros integrantes el legajo. “Era imposible votar algo que apenas se estaba conociendo… no vamos a encubrir a nadie, tampoco hay líneas políticas”, justificó ayer.

En contraste con lo que definió el lunes Bolaños, el morenista dijo que convocará a otra sesión para, ahora sí, revisar el tema de la admisión. Seguiré siendo muy cuidadoso y muy preciso en todos los términos legales y en las prácticas parlamentarias, porque no me gustaría que por un asunto de procedimiento las cosas no salieran o después alguna parte diga que se está influyendo o no .

No obstante, no precisó la fecha en que convocará a la reunión, porque empezó un diálogo con sus compañeros en la Instructora. Será en breve , dijo.

–¿Ya notificó a Cuauhtémoc Blanco? –se le insistió.

–No, todavía no se le notifica.