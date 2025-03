H

ace más de 16 años en Minería “yo vendía libros de mano en mano y andaba ofreciendo unos de poesía. Alguien me dijo que tuviera cuidado, pues lo que hacía era irregular, que no me expusiera. Seguí y vi a un señor con apariencia de buen lector, me le acerqué y le ofrecí libros. Me preguntó si pensaba que la poesía podría venderse, interesar a la gente en general. Le dije que sí y me dio su tarjeta. ‘Búscame luego allá arriba’. Dudé en acudir, pero fui. El señor era el director de la feria y me propuso hacer lecturas de poemas y presentaciones de libros, lo que desde entonces hago en algunos días de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ahora –y desde hace siete años– bajo el nombre de Poéticas de diversas latitudes”. Lo entrecomillado no recoge literalmente las palabras de Tanya Cosío, poeta, actriz y promotora cultural, pero sí el sentido de lo que la entrevistada dijo.