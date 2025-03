Uno de los restaurantes más famosos es Quanjude, con más de 160 años de existencia; ha sido visitado por personajes como el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, el ex presidente de Estados Unidos George Bush, el canciller alemán Helmunt Kohl y hasta el astro del futbol brasileño Pelé.

Si bien en las calles más transitadas es común encontrar restaurantes que ofrecen este platillo, también en zonas más alejadas, fuera del bullicio de la gente y de los turistas, existen varios que se especializan en preparar el platillo. Uno es Liqun Roast Duck Restaurant, que se ubica en un hutong –como se conoce a los callejones en China– del distrito de Dongcheng.

Jacklin Zhang preserva el legado de su padre, Zhang Liqun, fundador del negocio. Él estudió con Cai Zenglian, quien es una celebridad en China, pues cocinó pato pekinés para reyes y presidentes.

En la actualidad este lugar rostiza entre 40 y 50 patos, y en fin de semana la cifra aumenta entre 70 y 80.

Tenemos muchas décadas viviendo en este lugar, no nos hemos movido de aquí. Es la razón por la que muchos clientes traen a amigos al restaurante y nos van conociendo. Al menos 80 por ciento de los clientes son locales , dijo Jacklin.

Sin invertir en publicidad, este lugar ha sido visitado por el ex presidente de Francia Valéry Giscard d’Estaing, el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, el ex secretario de Comercio de Estados Unidos Donald Evans, así como diplomáticos de Inglaterra, India, España, Nueva Zelanda, Perú y Argentina.