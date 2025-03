C

laudia Sheinbaum ha aprendido a sobrevivir e imponerse en un mundo de hombres. Como titular de la Delegación Tlalpan, como jefa de Gobierno de la capital del país y ahora como Presidenta de la República ha tratado con todo tipo de especímenes. Sólo ella sabe cuántas veces la han tratado de apachurrar. Anticipaba que el trato con un machista y misógino como Donald Trump sería muy difícil, pero no tan espinoso. El mandatario estadunidense es un pez de muchas colas, cambia de posición de un momento a otro. Claudia no ha tenido que humillarse ante él ni ha habido un enfrentamiento. Cierto, no hay todavía un acuerdo definitivo sobre los aranceles, será hasta el próximo mes cuando Trump ponga las cartas sobre la mesa. ¿Definitivamente? Ojalá, pero nunca se sabe. La concentración popular del domingo en el Zócalo tiene sentido, porque por mucho temple que posea la jefa del Ejecutivo también necesita sentir el calor de la gente. ¿Se imaginan a Xóchitl Gálvez en su lugar? Ya hubiera ido a pegar el chicle en la mesa de Trump y a firmar la cesión de la península de Baja California.

No cree Trump en una recesión

Trump retiró su última amenaza de guerra comercial contra Canadá horas después de levantar el puño furioso, al tiempo que minimizó el riesgo de una recesión provocada por los aranceles, que ha hecho que los mercados estadunidenses caigan en picada, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. Trump había amenazado con duplicar a 50 por ciento los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses después de que la provincia de Ontario anunció planes para imponer un recargo a la electricidad enviada a Estados Unidos, pero metió reversa. Están haciendo planes de comenzar a negociar el T-MEC –el acuerdo de comercio trilateral– sin participación de México. Sería una rudeza innecesaria y, por añadidura, una ilegalidad.

El campo de exterminio