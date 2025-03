Jim Cason y David Brooks

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 23

Washington y Nueva York. No le dio ninguna pena al vicepresidente JD Vance arremeter contra gobiernos europeos el mes pasado en un discurso en Múnich donde los criticó por suprimir partidos neonazis como una violación a la libertad, mientras su propio gobierno está lanzando un asalto contra la libertad de expresión en Estados Unidos, desde los medios no alineados hasta disidentes universitarios.

Brendan Carr, nombrado por Trump director de la agencia reguladora de medios (FCC, por sus siglas en inglés), ha iniciado investigaciones contra las cadenas televisoras nacionales CBS, NBC y PBS (esta última, entidad pública) por su supuesto apoyo a la contrincante del presidente en la última elección y por ignorar órdenes para anular programas enfocados en la promoción de la diversidad, equidad e inclusión racial y de género en la programación. Trump ya ha amenazado que buscará eliminar el financiamiento federal para PBS y para la red nacional de radio pública NPR.

A la vez, la Casa Blanca ha prohibido que reporteros de la agencia de noticias más importante del país, Associated Press (Ap), acompañe al presidente en su avión con el resto de la prensa o de las conferencias de prensa en la Casa Blanca, por la negativa de la agencia de emplear Golfo de América para referirse al Golfo de México en sus reportajes. El presidente casi siempre rehúsa contestar preguntas de medios que no están alineados con él. En esencia, estas acciones son la continuación de la campaña electoral de Trump, en la cual casi diario declaraba que los medios no alineados con él eran el enemigo del pueblo .

Para combatir lo que percibe como enemigo, el presidente ha llevado repetidamente a los medios ante el Poder Judicial con demandas legales acusándolos de difamación, violaciones constitucionales, interferencia electoral y otras cosas , afirma Deborah Becker, reportera de la estación de radio WBUR en Boston. Lo que preocupa a Becker y a otros analistas es que las grandes empresas dueñas de los medios enfrentados con las demandas legales han decidido resolverlas al acordar pagar enormes sumas de compensación a un presidente activo, o sus aliados, para evitar juicios y también para no provocar la ira del mandatario.

Por ejemplo, Meta recientemente llegó a un acuerdo para resolver una demanda por atreverse a anular la cuenta de Trump en Facebook después del intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 y pagar al presidente 25 millones de dólares. La Disney Corporation, dueña de la cadena nacional ABC, recién pagó 15 millones al presidente para resolver una demanda por difamación, y circulan versiones de que CBS podría pagar a Trump millones de dólares para resolver una demanda más.