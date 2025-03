Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 28

Tarde o temprano será detenido el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El funcionario detalló que el ex mandatario michoacano –acusado de peculado– es seguido de cerca por el gabinete de seguridad, por lo que aun cuando es prófugo de la justicia, Gertz señaló que no le cabe duda de que será arrestado.

Ayer, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solicitó información sobre el proceso contra Aureoles, por lo que la mandataria federal pidió al fiscal dar la información con la que hasta ahora se cuenta.

El ex gobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad. Tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda , enfatizó el fiscal.

Precisó que desde hace tiempo hay una investigación por peculado durante la administración de Aureoles en Michoacán, donde están implicados cinco ex funcionarios, entre ellos el propio ex mandatario estatal.