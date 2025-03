Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 26

Luego de la localización de crematorios en Teuchitlán, Jalisco, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sostuvo que no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades de ese municipio y del estado . Recordó que ante la brutalidad histórica que en su momento se registró con el hallazgo de migrantes muertos en San Fernando, Tamaulipas, no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión, por supuesto que tenemos que llegar al fondo .

Tras definirla como situación muy crítica y muy grave , adelantó que en el caso en el cual se localizaron todas estas prendas en instalaciones que presumiblemente operaban como crematorios –había que corroborarlo porque un crematorio requiere de altas temperaturas–, antes de determinar si la FGR atrae el caso, se realizará una investigación profunda para reconstruir la historia de estos hechos.

“Sólo después de esto se determinará si la FGR asume las indagatorias, pues debe quedar muy clara la federalidad del delito .

Durante la conferencia presidencial, Gertz Manero destacó que de acuerdo a los datos del Inegi, en México, 95 por ciento de los delitos son del fuero común y sólo 5 por ciento son del fuero federal. En este contexto, afirmó que los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada. Surgen y se desarrollan de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos, y de ahí devienen estas situaciones tan críticas.