Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 9

Nueva York. Un servicio conmemorativo público repleto de música, que incluyó actuaciones planeadas de Stevie Wonder y una sorpresa de Lauryn Hill y Wyclef Jean de los Fugees, celebró la vida y el legado de la cantante y pianista ganadora del Grammy, Roberta Flack, cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las mejores artistas discográficas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después. Murió el mes pasado a los 88 años.

Es más conocida por sus transformadoras versiones de The First Time Ever I Saw Your Face y Killing Me Softly With His Song. Hill interpretó ambas con maestría en la ceremonia celebrada el lunes por la tarde en la iglesia bautista bbisinia de Nueva York.

El reverendo Al Sharpton dijo que Flack puso banda sonora a la dignidad negra .

Su existencia fue una forma de resistencia , dijo Hill en su discurso, conteniendo las lágrimas.

La aparición de Lauryn Hill fue inesperada pero apropiada. En los años 90, su trío de hip-hop, los Fugees, hizo una versión magistral de la versión de Flack Killing Me Softly With His Song. El grupo ganó un Grammy, dos décadas después de que Roberta Flack se llevara a casa el trofeo de grabación del año por la canción.