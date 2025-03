Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 7

Son más de 40 años de trayectoria y Saúl Hernández no se engancha por sanidad en la noción del tiempo, sólo toma en serio el concepto si se trata de aprendizaje, pero si es en el sentido del transcurrir de vida, prefiero quedarme en un espacio mucho más etéreo y seguir pensando en otras cosas, como son la creatividad o lo que se tiene por hacer; pero éste soy yo, así soy .

El cantante, compositor y líder de Caifanes charló en entrevista con La Jornada sobre el proceso creativo de la banda, que no se duerme en sus laureles y no deja que la nostalgia invada el nuevo camino , el cual ha trascendido generaciones, captando más aliados con su inmortal sonido, además de mantener su compromiso visibilizando problemáticas y fenómenos sociales como la situación de los migrantes, los feminicidios, las desapariciones y el asesinato de periodistas.

Vive Latino 2025

Este camino artístico, admitió el galardonado compositor, no ha sido fácil, pero lo hemos hecho abrazados por la raza. Ya sabes que aunque se planee, la vida es una historia y el destino es otra más en el trayecto. Lo único que se puede hacer es observar, entender, sacar el resultado positivo y seguir adelante, lo cual te fortalece .

Caifanes es un grupo independiente que sigue activo y creativo; somos una agrupación que expone lo que tiene cuando lo debe hacer y seguimos con la misma filosofía de hace más de 30 años , subrayó el intérprete de Viento, Antes de que nos olviden y No dejes que, entre otras canciones, que se han vuelto himnos al transcurrir de las décadas y banda sonora de varias generaciones.

A propósito de la participación de Caifanes en la próxima edición 25 del Festival Vive Latino y del nuevo sencillo que lanzaron ayer titulado Y caíste, el cual estrenarán en vivo el próximo sábado en Iztacalco, Hernández dijo que tienen la intención de sacar un material recopilatorio este año, con temas que ya tenemos fuera, más las canciones que están guardadas precisamente para este proyecto .

Una de las características de Hernández, de 61 años de edad, es que no es ajeno a las necesidades, desafíos e injusticias que imperan en la sociedad.

Es ineludible preguntar su opinión sobre la situación que padecen los migrantes en Estados Unidos, sobre lo cual comentó: Venimos de presentar varios conciertos en ese país y pensamos que la gira iba a estar cotejada por lo misma situación, porque la gente sí está asustada, preocupada, alerta y eso es muy comprensible .

Puntualizó: podemos entender que las leyes migratorias necesitan una reforma constante para que, precisamente, no pase lo de ahora, pero la manera en la que se está planteando es muy cruel; se tiene el derecho de poner orden, pero no agrediendo, no discriminando, no propiciando una situación violenta; además nuestros paisanos ingresan a ese país mucho dinero y que sean tratados como criminales es inaceptable .

Entonces “en los conciertos sí se ha mandado el mensaje de ‘resistencia raza’ y se ha enfatizado de que ‘ningún ser humano es ilegal’. A propósito de este tema, es importante mencionar que así como se exigen los derechos para los migrantes mexicanos, también tenemos que comportarnos de la misma manera con los hermanos de otras naciones del sur” del continente.