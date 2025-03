Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 20

Las pensiones universales, el aumento al salario mínimo y las becas a estudiantes de educación básica y media superior son estrategias que han disminuido la pobreza en México; sin embargo, podrían no ser suficientes en el futuro, ya que se requiere mayor crecimiento económico, advirtió Mark R. Thomas, director para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial (BM).

Al presentar el Informe de Pobreza y Equidad en México, el cual aborda los cambios en la materia en los últimos 20 años, reconoció que los programas sociales iniciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han bajado las cifras de pobreza extrema en el territorio nacional, pero si no hay crecimiento económico llegará un momento en que no contribuirán a disminuirla.

Con base en el informe y los resultados de un análisis de los datos sobre pobreza de 2005 a 2024, Thomas alertó que el gobierno mexicano tiene que aumentar la participación laboral femenina y otorgar mayor resiliencia a sus habitantes ante situaciones climáticas como huracanes, sequías e inundaciones.