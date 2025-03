Ambet Yuson, secretario de esta organización que agrupa a 12 millones de trabajadores en 115 países, señaló que pese a notificar al organismo mediante un escrito sobre su visita al estadio Azteca, se les negó el acceso bajo el argumento de que la televisora dueña del recinto deportivo no lo permitió y porque ya había un sindicato.

Señaló que esta industria sigue siendo una de las más peligrosas del país, con altos índices de accidentes, informalidad y una baja tasa de sindicalización de sólo siete por ciento. Por ello, externó el interés de la CIT de buscar la representación de los obreros de la construcción, a fin de negociar mejores condiciones laborales.

Gómez Urrutia, el único representante mexicano en el Comité Ejecutivo Internacional de la ICM, puntualizó que el objetivo de las inspecciones de esta central es que haya justicia y avanzar hacia un trabajo decente para las personas que se emplean en las obras y sitios de construcción y remodelación relacionados con la Copa Mundial de 2026, y que se cumplan las normas de seguridad.

Sin una organización democrática, no hay forma de garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores en el lugar de la construcción. La presencia de un sindicato no es suficiente. Las protecciones reales requieren una voz verdaderamente independiente, no estructuras alineadas con los intereses de los empleadores , subrayó.