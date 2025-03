Testimonios

La de Archivo a cielo abierto no es exactamente una historia bonita. Son duros los acontecimientos que se narran en el video. Uno de los objetivos de la exposición es acercar el visitante a un relato humano, íntimo, y sensibilizar sobre estos temas. Zacatecas es de un paisaje hermoso con el que siempre he tenido contacto; no obstante, también me resultaba por demás interesante conversar. Logré sentarme con varios habitantes, entablar un diálogo, cuyo resultado son testimonios de diferentes capas, tanto económica, como social y cultural .

Mientras J. Guadalupe es un minero retirado de 76 años, Martha es hija de un minero fallecido a consecuencia de su trabajo. Belén es la encargada del museo comunitario. Doña Toña tiene 96 años y fue una de las primeras mujeres en trabajar dentro de la mina preparando y despachando los cartuchos de pólvora con los que dinamitaban.

El Zurdo, que perdió un ojo, narra la historia de su familia cercana, en la que tíos y primos sufrieron accidentes fatales. Chon platica una leyenda de una zona en la que todo se permitía y en la cual los mineros al terminar de trabajar el viernes se iban a echar la fiesta. Al salir de allí, el lunes otra vez a trabajar. Evidentemente, el desgaste emocional era tremendo .

Méndez de Hoyos trabaja ahora en una segunda parte del proyecto, que contempla otras regiones del estado, por ejemplo, el archivo de Fresnillo. Parte de la idea de que Zacatecas es suficientemente rico en este tipo de historias.

Para la realización del proyecto el artista cuenta con un apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la categoría de Medios alternativos. La exposición fue producida por Casa Gallina, institución dedicada a vincular educación, comunidad y medio ambiente en la colonia Santa María la Ribera. La curaduría es de Josefa Ortega, Eric Nava y Citlali Córdova.

La muestra invita a reflexionar sobre un tema relevante para todos en un mundo marcado por los impactos del extractivismo.

Archivo a cielo abierto, volumen I, de Enrique Méndez de Hoyos, permanecerá hasta el 27 de abril en el Museo de Geología (Jaime Torres Bodet 176, colonia Santa María la Ribera, CDMX).