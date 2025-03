Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de marzo de 2025, p. 2

Biombo Negro, revista independiente de literatura negra, o casi , ha vuelto a ver la luz con una edición que realiza un homenaje a cuatro de sus miembros ya fallecidos: el artista Felipe Ehrenberg, el músico Armando Vega-Gil, el monero Antonio Helguera y la comadre Carmen Ruiz.

Lourdes Hernández Fuentes, directora de la revista y esposa de Ehrenberg, de repente se dio cuenta de que no habíamos cerrado el duelo de nuestros muertos. Ya sumamos cuatro personas que fueron motores fuertísimos para la revista , cuyos primeros 11 números se publicaron entre 1993 y 2001. Éste es un acto de cerrar un ciclo.

“Cuando regresamos de Brasil –Ehrenberg fue agregado cultural en la embajada de México allí– a fines de 2014, Felipe pidió una reunión con los integrantes de la revista. Incluso pretendía hacer un volumen con facsimilares de los números originales de Biombo Negro. Esa reunión se realizó el 13 de mayo de 2017; Felipe murió dos días después.

“Todavía saqué una edición del cómic Rolando Trokas, que estaba en la imprenta cuando Armando murió. De repente no quería hacer nada porque decía que cada vez que intentamos retomar la revista pasa una tragedia. Luego falleció de manera inesperada Toño Helguera y recientemente mi comadre y gran amiga de Tepito, Carmen Ruiz.”

La periodista francesa Cathy Fourez, quien elaboraba un diccionario de la literatura policial, buscó a Hernández Fuentes para que hiciera una introducción de Biombo Negro. Ya con el tiempo encima, vio que se trataba de algo muy académico , entonces, dijo: “voy a entregar algo; si le gusta, bien. Le hablé a los biomberos para que me dieran publicaciones. Ricardo Guzmán Wolffer y Rosina Conde me contestaron porque son los únicos que tienen esta mentalidad organizada.

“A Cathy le gustó mucho la entrada. Fue entonces cuando dije: ‘por qué no sacamos un nuevo número de Biombo Negro’”. Al convocar para la presente edición, Hernández Fuentes obtuvo una respuesta impresionante : “todos me entregaron textos, hice poquísimas correcciones, se fueron algunas erratas, no obstante las personas tienen que entender que esta revista viene de un grupo de amigos con intereses muchas veces muy diferentes, aunque coincidimos en esta aventura de amistad, apoyo y camaradería que ha sobrevivido a través de los años.

“Felipe estaba muy orgulloso de haber formado grupos en el arte, de siempre impulsar lo colectivo. Nunca estuvo en uno que durara tanto tiempo en armonía como Biombo Negro.”