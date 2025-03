C

onocíamos a Donald Trump, pero en su segunda versión sorprendió a más de uno. El actor político de mayor poder lo primero que hizo fue desconocer las reglas del marco geopolítico y geoeconómico que en gran medida EU había impuesto. Ahora quiere imponer nuevas reglas. El poderoso quiere otra realidad para la economía de EU; busca un revulsivo especialmente potente que traiga negocios a todas horas del día a EU, que llegue un tiempo de ganar y ganar sin parar: eso es MAGA.

Todo a la vista: las empresas gringas que fuera de EU obtienen mayores ganancias (por eso se fueron), deben regresar a territorio de EU. Así que Trump busca alterar las condiciones de negocio de esas empresas, de modo que les sea más redituable regresar a operar en EU; según el método Trump eso se logra mediante aranceles. Si tú gringo compras autos gringos hechos en México, pagarás 25 por ciento más. Así a todo el mundo a fin de que todos vuelvan a casa. Cuando el actor más poderoso toma esas decisiones, domésticas en primera instancia, altera las reglas del marco geopolítico y ­geoeconómico.

Trump puede violar cualquier ley o regla internacional: ha decidido desconocer el T-MEC, que él mismo firmó y del que dijo era el mejor tratado jamás firmado por EU. Más allá: ha decidido desechar las reglas que rigen a la Organización Mundial del Comercio. Desconoce las reglas comerciales, pero también las reglas políticas, diplomáticas y militares que mantenía EU con la Unión Europea. En Irán el ayatola Ali Jamenei declara: “La insistencia de algunos gobiernos matones en [llevar a cabo] negociaciones no pretende resolver los problemas, sino más bien hacer valer e imponer sus propias expectativas… Absolutamente, la República Islámica no aceptará sus expectativas”. Cambiando el mundo a su imagen y semejanza se quejó la Unión Europea. Zelensky tenía el mejor de los aliados militares, pero Trump lo ha dejado colgado: el juego cambió; las bombas sobre Ucrania cesarán, pero llegarán las empresas mineras y petroleras gringas: la pesadilla interminable. Así, a trumpicones, el presidente gringo va tratando de cambiar, a su favor, las reglas internacionales.

Canadá se enfurece por el cambio de las reglas y porque Trump lo trata igual que a México, ¿cómo es posible?, no somos iguales; así que blande su espadita. Los europeos se sorprenden y están muy indignados porque los nuevos funcionarios gringos no reciben a los altos funcionarios europeos; no pocos de ellos han volado a EU y regresado sin ser recibidos por los nuevos mandones. China puede hablar de tú a tú, pero no puede imponer reglas propias. Los latinoamericanos podemos mentar madres, pero no podemos sino urdir nuestras mejores argucias para lidiar con la arbitrariedad de quien siempre exigió respeto a las reglas, pero él mismo no las respeta. África para estos efectos, no existe. Es la brutal realidad.