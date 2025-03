L

a problemática de género es una asignatura internacional a la cual los estados de los diversos países no han logrado darle la certeza que históricamente han demandado las mujeres. El 8 de marzo es la fecha definida en ese ámbito y, como bien se aclara desde los movimientos, no es para celebrar, es para reafirmar la exigencia. En nuestro caso hubo movilizaciones en la mayor parte de las entidades. Me centraré, sin embargo, en la Ciudad de México, porque marca contrastes entre los polos oficial y de los movimientos a tener en cuenta.

La Secretaría de las Mujeres presentó ese día una cartilla sobre los derechos de las mujeres que será distribuida masivamente y entendemos traducida a algunas lenguas indígenas. Conocer los derechos es sin duda importante, pero ello, bien lo sabemos, no basta para que éstos se cumplan. Más tarde, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde una ceremonia en el patio de Palacio Nacional, con asistencia de algunas mujeres indígenas y ministras de la Corte afines, así como funcionarias y bajo la premisa y a la vez consigna de no más violencia contra las mujeres, ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni un maltrato más, ni una palabra violenta más contra las mujeres mexicanas , anunció 10 acciones de su gobierno para fomentar la equidad de género.

Destacan la reinstalación de las guarderías cerradas por la administración anterior; la construcción de 200 centros de cuidado infantil, la apertura de una sala dedicada a mujeres, en Palacio Nacional; la entrega de 150 mil títulos agrarios y darles prioridad en el programa nacional de vivienda. A tales acciones no se les puede plantear objeción en sí mismas; sin embargo, resulta indispensable conocer la estrategia que dé sustento a la afirmación de no más violencia y ni un feminicidio más, cuando ese lacerante problema aún no parece tener freno, o bien conocer el proceso sobre la entrega de 150 mil títulos agrarios, que ha sido una añeja demanda ante la exclusión de las mujeres en esa materia, porque las referidas a instituciones y proyectos de políticas públicas es más sencillo suponer la posibilidad cierta de que se cumplan.

La presidenta Sheinbaum encargó a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, organizar foros en el país para recopilar propuestas que ayuden a hacer realidad las reformas constitucionales relacionadas con la equidad de género que se han aprobado. Sobre todo, las encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Nos preguntamos si, ante una problemática estructural para garantizar el cumplimiento de derechos ya formalizados, son los foros el escenario para recibir propuestas y si quienes asistan a los mismos tienen el consenso para las mismas. No es cuestión de democracia participativa, lo es de Estado para que se haga cargo de garantizar el cumplimiento de los derechos.