ay artistas que encarnan el espíritu de una época. El recientemente fallecido diseñador gráfico y pintor nochixtleco Arnulfo Aquino Casas es uno de ellos. Sus obras resumen sueños y afanes de una generación que se lanzó a tomar el cielo por asalto. No contento con eso, dedicó grandes esfuerzos a una infatigable labor como investigador, profesor, editor y coleccionista, en la que trazó documentadas cartografías para ubicarse y transitar las rutas abiertas por los muchos 68.

En su texto La creación de una estela , incluido como apéndice en el libro de Raúl Álvarez Garín, La estela de Tlatelolco, Aquino escribió: No pertenezco ni he pertenecido a partidos políticos. Sólo soy un participante del movimiento. He asumido mi compromiso con los compañeros que lucharon y cayeron, porque me tocó marchar con ellos, gritar y guardar silencio, descubrir una realidad diferente a las mentiras que siempre me contaron de la historia, de la patria y del país; porque me tocó verlos caer mientras corríamos; porque le debo mucho al 68: ubicación y proyecto social, trabajo colectivo, compañeros de generación, aspiración de democracia y libertad, necesidad de justicia. Fui marcado y a partir de ese momento he construido y reconstruido mi vida en comunión con mi generación .

Nacido en 1942, cronista visual y ensayista, promotor y participante de proyectos colectivos, en sus obras y ensayos se documentan más de cinco décadas de cruces y encuentros entre arte y movimientos populares. En 1965, entró a estudiar en la Escuela Nacional de Artes Pláticas de San Carlos, en la UNAM. Desde entonces, hizo de la militancia plástica la vida misma.

Al año siguiente de ingresar a San Carlos, junto a sus compañeros, se incorporó al azaroso movimiento contra el rector Ignacio Chávez, enarbolando demandas específicas. Tenían críticas a la forma de gobernar la escuela y a las deficiencias de sus planes de estudio. Durante el paro, cuidaron celosamente las instalaciones en las que había valiosísimas obras de arte. Se prepararon para hacer política estudiantil en otro nivel. Allí le nació su compromiso de estar cerca de los movimientos populares.

El movimiento del 66 logró la caída del director de la institución, Carlos Arellano Fischer. Creó talleres independientes, en abierto desafío a un rígido plan de estudios. Abrió la puerta a maestros invitados, que llegaron con nuevas enseñanzas y prácticas. Permitió que los estudiantes descubrieran otras formas artísticas más allá de las enseñadas por los maestros de la Escuela Mexicana de Pintura y se iniciaran en otras maneras de entender y hacer arte. Arnulfo abrevó de todas.

Cuando el movimiento de 1968 estalló, San Carlos desempeñó un papel central en la producción de obra gráfica. Aunque muchos alumnos buscaban su propio estilo, al calor de la movilización les brotó el escozor de participar política y socialmente. Según su amigo y colega Jorge Pérez Vega: “Mandábamos delegados al Consejo Nacional de Huelga. Nos llamaban los artistas. Y nosotros nos decíamos: ‘no tenemos la capacidad de oratoria que tienen los cuates aquí. No podemos plantear coherentemente en público muchas ideas, pero sí podemos hacer imágenes, contribuir con la divulgación de sus contenidos con grabados y estampas’. Fue allí donde Arnulfo y yo coincidimos”.