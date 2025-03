“Somos optimistas en el sentido de que aranceles recíprocos significa que Estados Unidos le pone tarifas-aranceles a las exportaciones de países que le cobran a Estados Unidos por sus exportaciones aranceles. En el caso de México, pues tenemos un tratado comercial (…) y dado que hay un pacto, no hay aranceles de México a Estados Unidos por lo tanto, Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles a México.”

A pregunta expresa sobre el reconocimiento que ha recibido por su capacidad de entablar el diálogo con Trump y obtener acuerdos, Sheinbaum sostuvo que estos resultados se han obtenido por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque su gobierno no ha optado por la confrontación y siempre ha apostado por buscar diálogo y acuerdos con Trump.

En segunda instancia, por el respaldo popular que ha tenido porque no hay separación entre gobierno y pueblo. “Si nosotros no tuviéramos este apoyo del pueblo de México, si no tuviéramos autoridad moral, política, si México no estuviera fuerte… México está fuerte en lo económico, en lo social y en lo político, y eso nos permite establecer una relación de igualdad”, mencionó.

Por otro lado, felicitó al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien, habrá una relación de respeto en el marco de la vinculación que tienen ambos países.

También desestimó las críticas opositoras a la asamblea que encabezó, aduciendo que cuestionan cualquier decisión: “están enojadísimos porque les hubiera gustado que le hubiera ido re’mal a México. ¿O dónde oyeron ‘qué bueno, Canadá obtuvo lo mismo que México, pero Canadá no hizo nada’? Ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra”.