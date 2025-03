P

romovido por la Sociedad de Ejecutantes (Eje), organización vinculada con el Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM), la Fonoteca Nacional y El Arcano, un espacio para la música , el pasado 6 de marzo recibió un merecidísimo homenaje el distinguido pianista veracruano Leonardo Corona. La ceremonia, llevada a cabo en el foro principal de la Fonoteca, a la que acudieron funcionarios de estas instituciones, compañeros músicos y público afín, sirvió para recordar y aplaudir a uno de nuestros referentes del jazz y la música popular mexicana, del que, además, se escuchó parte de su obra grabada “ insitu”en el antiguo bar de División del Norte y resguardada ahora en el fondo musical de la institución federal.

El momento, sobra decirlo, fue de nostalgia pura. El maestro Corona recordó parte de su biografía musical, asimismo a compañeros de andanzas y cómplices de proyectos mutuos. Dio fe de llevar alrededor de 63 años de ejercicio profesional con una entrega total al instrumento de 88 teclas, el cual, dijo, sigue estudiando. “Muchos me dicen que lo domino a la perfección, pero yo considero que no, porque en principio al piano no se le domina (no es un animal salvaje), al piano se le estudia, se le debe estudiar siempre, es un instrumento muy complejo (…) Mi maestro Mario Ruiz Armengol me decía que al piano hay que respetarlo, hay que dialogar con él”.

En su accionar musical el maestro Leo Corona, nos cuenta en entrevista para La Jornada, ha recorrido un camino de constante aprendizaje. “Desde que salí de la academia y me integré a un trío con el que tocaba estándares de jazz en un lugar conocido como El Riguz Bar hasta mi llegada con el grupo Yazú, del maestro Rodolfo Popo Sánchez, al Bar Arcano, lo mío ha sido un cuesta arriba.

“Con Popo, en el Arcano hicimos mucha música. Ahí aprendí a leer a primera vista. El maestro Popo llegaba siempre con nuevas ideas a desarrollar, presentaba los temas, nos entregaba las partituras y de inmediato las estrenábamos. Ese rigor era el que necesitaba para avanzar musicalmente. En Arcano tuve la oportunidad de acompañar a cantantes de la talla de Óscar Chávez, Gualberto Castro, Patricia Carrión…, con ellos y otros más desarrollé esa habilidad, la de músico acompañante, que no es nada fácil”.

La noche de su homenaje escuchamos algunas de esas experiencias en el Arcano: estándares de jazz como Antropology, de Charlie Parker, con el cuarteto Las Canicas, integrado por Chilo Morán (trompeta), Víctor Ruiz Pazos (bajo) y Waldo Madera (batería); la balada Eso no es amor, de Carlos Tercero, con el grupo Yazú; los temas Ternura y Muchachita, del maestro Mario Ruiz Armengol, interpretados magistralmente por el ya desaparecido cantante Gualberto Castro; un homenaje a Armando Manzanero con Llévatela, y otro a Álvaro Carrillo, con La barquilla, ambos ejecutados por Jesús Sánchez Puebla al bajo, Manuel Cortés a la batería y Mariano Arano en las percusiones cubanas, bajo arreglos de Popo Sánchez.