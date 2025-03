Puro teatro

Aunque de antemano se sabe que no procederá el juicio político contra Cuauhtémoc Blanco sus protectores consideran que es necesario hacerle como que sí va en serio. Está corriendo el plazo de 30 días para que la Fiscalía General del Estado de Morelos y la defensa del ex gobernador de Morena y actual legislador presenten pruebas ante la sección instructora de la Cámara de Diputados en el expediente de solicitud de desafuero por la acusación de intento de violación de su media hermana.

Díselo a Claudia

Asunto: bancos, huellas dactilares

Los bancos siguen maltratando a los ancianos que ya no tenemos huellas dactilares. El lector electrónico de huellas no sirve. Si me entintan los dedos a la antigüita sí salen mis huellas, pero no lo piensan. ¿Por qué no tener lectores de iris, por ejemplo? En ese caso, la conexión sería con el propio banco o con la oficina de pasaportes, que sí está modernizada. Nos exigen adoptar tecnologías nuevas todo el tiempo, pero no invierten en tecnologías más avanzadas...

Sara Giambruno

Twiteratti

Además del gasto absurdo en un evento populista sin propósito, ayer quedaron evidenciadas las luchas internas de Morena por el poder. Todos distraídos tomándose foto con Andy, quien nunca pidió disculpas a la Presidenta. ¿Él no le debe respeto a la figura presidencial? RobertoMadrazo_ @Roberto Madrazo

R: el fracasado aspirante presidencial del priísmo tratando de dividir a los morenistas por un suceso que no tuvo la mayor relevancia. ¿Y cómo van sus negocios farmacéuticos?

