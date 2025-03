Afp, Europa Press y Prensa Latina

Gaza. Hamas denunció ayer la permanencia de tropas israelíes en el corredor Filadelfia, una zona de amortiguamiento en la franja de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto. Subrayó que el retiro tuvo que producirse en virtud del acuerdo de tregua.

Condenamos y rechazamos la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la ocupación [israelí] y su negativa a retirarse del eje Saladino [nombre palestino de esta zona], apuntó el grupo palestino en un comunicado, asimismo, Israel no respetó la retirada gradual de sus fuerzas durante la primera fase del convenio que se inició el 19 de enero. De igual manera, aclaró que la movilización militar de Tel Aviv era antes del día 50 del cese de las hostilidades, que concluyó antier.

El cumplimiento del acuerdo y la finalización de las negociaciones es la única manera de recuperar a los prisioneros (rehenes) y cualquier dilación supone manipular su destino y los sentimientos de sus familias , indicó la ­organización.

El ejército israelí delimitó esta área, que se extiende a lo largo de 14 kilómetros, durante su segunda ocupación del enclave palestino (1967-2005) para convertirlo en zona de patrullaje.

De acuerdo con el diario israelí The Times of Israel, el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Adam Boehler, defendió sus conversaciones directas con el movimiento armado palestino y afirmó que el país no es un agente de Israel .

Pese a que las negociaciones directas entre Estados Unidos y Hamas (en paralelo a las conversaciones indirectas mediadas por Qatar y Egipto) tuvieron como objetivo la liberación de los cautivos estadunidenses que continúan en Gaza, Boehler se negó a especificar cuándo comenzaron sus contactos con el movimiento de resistencia islámica, aunque aseguró que buscan rescatar a todos los prisioneros.