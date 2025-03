Así lo ha revelado The Wrap, que ha contado con el testimonio de un productor de la saga. “Si Amazon quiere preservar el legado, debería hacer todo lo posible para conseguir a Chris Nolan y esperarle tanto tiempo como sea necesario", afirmó la fuente.

Desde hace meses se rumora que Nolan podría ponerse tras las cámaras en la saga, algo que no había ocurrido en el pasado porque los productores originales, la familia Broccoli, tenía reticencia a ceder el control creativo. Ahora que esa barrera no existe, parece que el realizador está más cerca de unirse a la franquicia.

Madrid. El futuro de la saga James Bond es incierto porque todavía no se sabe quién tomará las riendas en la próxima película. La franquicia vivirá una nueva etapa ahora que Amazon MGM Studios ha tomado el control creativo y parece que una de las grandes apuestas de la compañía será escoger a Christopher Nolan como director.

Nolan quería dirigir dos películas de Bond ambientadas en los años 60. Sin embargo, el problema principal era el enorme control creativo que Nolan necesitaría para realizar el proyecto. En ese momento, Amazon MGM también presionó para fichar al cineasta, pero las negociaciones finalmente fracasaron. Los productores se negaron a dar a Nolan la libertad necesaria para hacer la película, algo similar a lo que sucedió con Danny Boyle, que decidió abandonar su película de Bond por diferencias creativas .