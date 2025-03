“Me quedé atrapada en este tema y empecé a leer, a buscar información sobre el despertar sexual en la infancia, su significado, y me encontré con que había muchísimas lecturas. Así fue como surgió (el tema) por la necesidad de hablar de algo de lo que no se habla. El gran reto del guion fue que teníamos una base teórica muy potente, habíamos leído todo, habíamos hablado con mucha gente y queríamos hacer una ficción.

En entrevista con La Jornada, Elena Martín Gimeno mencionó que se dio cuenta de que tenía que hacer esta película: “Hace ocho años, durante el proceso de la creación de un performance que realicé con unas amigas, realizamos una investigación sobre el cuerpo y la identidad. Entre otros muchos ejercicios empezamos a hablar y a compartir recuerdos sobre nuestro cuerpo e inevitablemente acabamos compartiendo recuerdos acerca de nuestra sexualidad y el primer despertar en la adolescencia. Pero algunas de ellas contaron su experiencia de los momentos del despertar y del deseo en la infancia, así como de la autoexploración. Hubo recuerdos bonitos, pero otros también fueron de vergüenza o recuerdos de juicio externo. Nos dimos cuenta de que ninguna había compartido estas cosas antes y me sorprendió muchísimo porque éramos todas mujeres de 30 años que habíamos tomado terapia.

“No estábamos haciendo un documental de entrevistas, queríamos hacer una historia de ficción, accesible, emocional, misteriosa y que no fuera evidente, eso representó un gran reto: contar la vida de una mujer de 30 años en un largometraje con un tiempo limitado, probamos distintas estructuras, al principio era cronológico, luego encontramos esta cosa por capítulos que va hacia atrás, pero también hacia adelante en el presente. Hasta que nos encontramos un artículo de Brit Marling, guionista y actriz estadunidense que hizo la película Another Earth y recientemente estrenó Asesinato en el fin del mundo.

“En el artículo que escribió para The New York Times contaba que tenía una estructura clásica, lo que de alguna forma nos motivó a ser ambiciosas con la estructura de la película y no conformarnos con buscar conflictos externos que hicieran que la trama avanzara sin más, y eso nos llevó mucho tiempo.”

Después de tener clara la estructura de la historia, rodar la película se dio de forma natural: La verdad es que estoy muy contenta porque realmente es una película que, por ejemplo, en España funcionó increíble en los cines, hubo mucha retroalimentación del público. Cuando pudimos ver las primeras reacciones en Cannes fueron muy bonitas .

La cineasta española consideró: “Creatura no sólo es para las mujeres. En el estreno en Cannes había una cola de hombres esperando para hablar conmigo: padres, novios, amigos. De alguna forma sentían que los personajes masculinos de la película habían sido tratados con mucha ternura. Muchas veces pasa que cuando hay un personaje femenino central y aparte está en conflicto con los hombres –como Mila en la película–, los personajes masculinos se simplifican para que se conviertan en antagonistas y esto era algo que nos importaba muchísimo, que estos personajes tuvieran sus propias heridas, fueran complejos y bien intencionados, porque todos los personajes en la película se equivocan, pero todos intentan hacerlo bien y para nosotras esto era un acto de amor. Queríamos que el público se sintiera reflejado en alguno de los personajes y que la película funcionará como un confesionario. Creatura tuvo la intención de crear un espacio de confianza y así ha funcionado.