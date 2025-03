Era un género que cantaba casi siempre a las cosas cotidianas, como al barrio. De pronto, las canciones se convirtieron en románticas, lindas, las cuales han durado más de 30 años, como las mías, que han quedado en el gusto del público que las canta como si fueran hechas desde ayer , aseguró en una rueda de prensa Rey Ruiz, quien en 1992 grabó su primer álbum, que llevaba su nombre, con el cual consiguió ventas de platino. Su boom llegó con su segundo disco Mi media mitad, nombrado así por la popular rola que seguro se escuchará en el próximo concierto, aunque muchas veces cambiamos (la lista de canciones), buscamos la manera de no hacerlo igual. Hay unas que no se pueden quitar .

“El público mexicano es muy cariñoso y se nota en cada uno de sus escenarios, desde los lugares más íntimos, como La Maraka o el Centro de Convenciones Tlatelolco. Siempre nos la hemos pasado bien cantando para ellos. Por eso siento mucho orgullo, por ese Rey que escogió piezas como Mi otra mitad, que es muy especial, y la gente ha hecho suya. Ahora la salsa ha ganado no sólo en condiciones, sino en espacios que nunca nos imaginamos que íbamos a obtener como el Auditorio Nacional de México o la Arena CDMX. Nuestra música es para la gente que le gusta gozar. Y creo que ha ido creciendo, no solamente en México, sino en muchísimos lugares en Latinoamérica. Incluso en lugares donde no se escuchaba.”

Reinero Ruiz Santiago, su nombre real, asegura que sabe que hay talentos nuevos en la música. La salsa no es la excepción. Y las nuevas formas de promoción en Internet son una oportunidad para que propongan su fórmula. Hay que desear que les vaya bien. Es normal, la música es cíclica. Cuando llegamos nosotros, vinieron luego los merengueros, los bachateros; luego lo urbano y así vendrá otra cosa; es un tren al que se pueden montar todos. Me parece muy lindo que pueda haber una nueva generación que apueste sobre la salsa que es tan llevadera. Antes teníamos que hacerlo a través de televisión, radio. Creo que esta es la mejor plataforma que se ha inventado como para poder llegar al público .

Cantar hasta el fin de la vida

En 2023 Rey Ruiz lanzó Insuperable, álbum en el que le da un atractivo toque de Big Band a algunos de los mejores clásicos de la música popular de todos los tiempos, de países en todo el mundo, incluidos México. También conduce un programa de radio en Colombia, desde donde promueve nueva música y a los nuevos salseros.

Remarca: “Soy un intérprete, un artista que le gusta actuar, que le gustaría cantar hasta el fin de su vida. Ojalá la salud y mi voz puedan aguantar. Pero ésta es mi forma de vida, esto es mi vida total. Con esto yo me levanto y pienso todo el día hasta cerrar los ojos. Hacer el programa radial ‘Yo me llamo’ me ha enriquecido musicalmente. No solamente para cantar, sino para saber más. Conocer géneros que uno desconocía, que uno nunca había escuchado y había opinado. Me encanta pensar en la música y ojalá pueda hacerlo por mucho tiempo.”

Por mucho tiempo, en las épocas más mediáticas de su género, cuando vino algo que llamaron salsa romántica, había dos nombres que sobresalían: el de Rey Ruiz y el de Frankie Ruiz, este último puertorriqueño que nada tenía de parentesco con el cubano. “Siempre me compararon mucho por tener el apellido de Frankie. Estábamos incluso en la misma casa disquera, la cual por cierto hizo un disco, un mix juntándonos, pero nunca actuamos juntos y es algo que me hubiera gustado mucho en algún momento: hacer un dúo con él. Frankie murió muy joven, de 40 años, y yo admiraba mucho su trabajo”.

Asegura que es un momento significativo para él y espera que para el público mexicano signifique lo mismo. Tito y yo nos conocemos desde hace muchos años. Soy un gran admirador de su trabajo por lo que espero hagamos algo fenomenal .

La espera está por terminar y la Ciudad de México está a punto de vivir una noche inolvidable con este acto salsero, ya que Tito Nieves regresa para deleitar también con su inconfundible voz y sus grandes clásicos y más de cuatro décadas en la industria. El invitado especial es Cheo Andújar, estrella puertorriqueña, reconocido por su potente voz.