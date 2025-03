Alberto Aceves

Martes 11 de marzo de 2025

Karla Maya comparece en la sala principal de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala ante decenas de personas que buscan verdades escondidas en sus respuestas. No hay sillas vacías en el salón, tampoco ojos distraídos ni pantallas que puedan ser un problema. Las jugadoras quieren escuchar lo que dice. A la presentación de la nueva entrenadora de la selección femenil se suma el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, un grupo de fotógrafos y periodistas de diferentes medios locales. La mexicana responde con sonrisas que destilan un aprecio verdadero, agradecimiento por quienes se toman una selfi con ella y la reconocen como la primera mujer de su país que dirige a una nación diferente rumbo a la Copa del Mundo de la categoría.

Algunas de esas imágenes aparecen después en su teléfono. Tienen el poder de acomodar viejos asuntos personales, la creencia de no estar a la altura de las circunstancias o de que sus logros fueron más resultado del azar que de méritos propios. Mientras camina por los pasillos de su casa, Maya mira desde la ventana la llegada de la primavera, los pájaros que a veces la visitan desde su regreso de Guatemala. Aunque es difícil que todo quepa en una sola maleta, no pierde la sonrisa. Va a las carreras, firma papeles, guarda un puñado de ropa y pantalones de vestir antes de la fecha acordada para iniciar su ciclo al frente de las Chapinas, clasificadas en el lugar 79 del ranking mundial de la FIFA.

“Hay un montón de tristezas y frustraciones detrás de todo esto, momentos complicados de ese síndrome del impostor –fenómeno sicológico por el cual las personas tienen la sensación de no ser merecedoras de sus logros– en los que no sabes si estás en el lugar correcto”, dice a La Jornada la seleccionadora de Guatemala, como si el sonido de cada palabra pudiera enmarcar la dificultad de esos días. “Muchas veces estuve a punto de replantearme los objetivos y tirar la toalla. A veces los resultados son un número cruel, pero hay mucha gente alrededor que valora el trabajo, aunque las cosas no salgan bien. Por eso cuando miro a esa niña que jugaba en las calles con hombres y era la ‘rara’ de la cuadra, me siento orgullosa. Uno se va marcando las pautas, los escalones; después, el cielo es el único límite”.