Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 11 de marzo de 2025, p. 5

Imágenes insólitas, entre el ensueño, la fantasía y lo metafísico, algunas de ellas inquietantes, pueblan el universo creativo de Arturo Pastrana, de quien la galería José María Velasco presentó la retrospectiva Fata Morgana, recorrido por su más de medio siglo de trayectoria de dibujante e ilustrador.

Conformada por alrededor de 140 piezas –entre dibujos, ilustraciones y documentos–, la muestra fue una inmersión en la riqueza visual y conceptual de ese artista nacido en la Ciudad de México en 1946, cuyo quehacer transita entre el surrealismo y el realismo fantástico.

Arturo Pastrana presentó una selección de obras intervenidas que fusionan fotocopias de sus dibujos originales con iluminaciones en lápiz de color, dotándolas de nuevas atmósferas, además de incorporar trazos en tinta que perfilan y redefinen sus composiciones, dando lugar a piezas únicas que combinan al unísono lo tradicional y lo experimental. Como complemento, se incluyen dibujos originales que dan cuenta de su destreza técnica.

Es una recopilación, una especie de arqueología de mi trabajo, que permite ver cómo éste se ha ido transformando a partir de que encontré nuevos recursos y cosas , señala el artista, de quien no se había montado una exposición desde hace 34 años, luego de que en 1991 presentó la más reciente en la galería Frida Kahlo, de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre.

Tal situación se debe a la falta de tiempo , comenta en entrevista, debido a que estaba concentrado en su trabajo de docente en la Escuela Nacional de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de ilustrador de proyectos editoriales para esa institución y otras dependencias de gobierno, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, donde colaboraba en los libros de texto gratuitos.

Constancia y disciplina