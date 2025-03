L

a eficaz estrategia de contención y negociación de la presidenta Sheinbaum y su gobierno ante el furibundo e impredecible Donald Trump, fueron parte de la alegría popular manifestada ayer en el Zócalo capitalino. Es además, de admiración mundial.

Pero, además del respeto mostrado por Trump (palabra rara en su vocabulario) a Sheinbaum por responder a sus demandas en materia de control de drogas y migración, ella le había dejado claro que su amenaza de imponer aranceles contra México , afectaría a las mismas empresas estadunidenses, en particular automotrices, que exportan desde nuestro país (e importan insumos para sus fabricación).

Detrás de la sospechosa cordialidad de Trump hacia Sheinbaum, es claro que sus vaivenes y su extensión hasta el 2 de abril para la imposición de aranceles, se debe a la intervención de los CEO de las tres grandes; General Motors, Ford y Stellantis (Chrysler). Según The New York Times, ellos dijeron al presidente que la imposición de aranceles a los automóviles y piezas procedentes de Canadá y México acabaría con las ganancias de sus empresas al imponerles nuevos costos por miles de millones de dólares, [y] afirmaron que los autos fabricados en aquellos países mantenían puestos de trabajo en EU en la fabricación de partes, en las concesionarias de autos y otras empresas relacionadas (https://tinyurl.com/wtbu7hh6).

No es por patriotismo que la IP mexicana apoye a Sheinbaum en esta batalla por detener los aranceles, pues empresarios mexicanos son socios de las llamadas cadenas productivas y de suministradores de insumos para los productos de exportación a EU ( La Jornada, IP crea frente con el gobierno ante aranceles 6/3/25). Como bien explica Dimitri Anastakis, de la Universidad de Toronto: “Trump no sabe nada del papel que desempeñó el liderazgo estadunidense en la creación de un sector automovilístico norteamericano integrado. Y aunque pueda no tener interés alguno en comprender la historia, está por aprender una dura lección: que mantener –e incluso reforzar– el sector integrado del automóvil sigue siendo lo mejor para su país, le guste o no” (https://tinyurl.com/fp69xzb4).

Así, más allá de alabanzas de Trump a Sheinbaum, queda claro que el estadunidense responde en última instancia a los grandes intereses capitalistas de su país. Deja a un lado, por lo pronto, promesas a sindicatos que, como el United Auto Workers (UAW), apoyaron, de manera poco solidaria con sus contrapartes de México y Canadá, el anuncio de aranceles de Trump, creyéndole otra vez que tiene tanto la voluntad como capacidad de erigir una estrategia industrial para devolver fábricas de autos y fuentes de trabajo a Detroit y el rust belt (https://tinyurl.com/stcmpdcw). Aunque UAW advierte que los aranceles no deben ser usados para amedrentar a países sobre otros temas (migración o política de drogas), es evidente que para Trump son sus perversas cartas.