l poder es una relación social asimétrica, supone obediencia y disciplina. Cuando recurre a la fuerza física lo identificamos como violencia del más fuerte. Su ejercicio, si se encuadra en un orden político, presupone reglas. Sea en un aula, un cuartel militar, una empresa, un partido político, en los tribunales de justicia, la Iglesia o la familia, sus mecanismos están acotados por el respeto al estudiante, el soldado raso, el monaguillo, los hijos, el imputado y las víctimas. Tiene límites. De ahí que diferenciemos sus formas: poder absoluto, despótico, discrecional, arbitrario o legítimo. Si actuamos bajo un ordenamiento democrático, debe ser auditado. Cuando no se respetan las leyes, el poder democrático se corrompe y tiene un nombre: abuso de poder. Para las víctimas, supone dolor e impotencia. Si un juez rompe la imparcialidad, prevarica. Con denuncia o sin ella, pocos jueces son apartados de la carrera judicial, se protegen. En la Iglesia, los curas pederastas se amparan en el silencio de sus correligionarios. En la universidad cuando a un profesor le imputan delitos de acoso sexual, son protegidos por el espíritu de cuerpo.

Resulta desalentador constatar cómo los espacios públicos institucionales se utilizan de forma espuria para cometer delitos de abuso de poder, sobre todo en el ámbito sexual. En sociedades patriarcales y machistas el hombre tiene un poder desmedido; la mujer nada a contracorriente. El movimiento feminista, cuya historia es de larga data, rompe techos de cristal. Lleva siglos cuestionando un orden de dominación enraizado en la jerarquía del sexo masculino. En pleno siglo XXI, la vida cotidiana está sembrada de micromachismos amparados en la complicidad que otorga, a los hombres, sentirse dominadores e impunes para atacar el cuerpo de la mujer. Tocamientos, roces, invasión de espacio, lenguaje soez.

Por diferentes motivos, España acapara la atención en casos de agresión sexual. Íñigo Errejón, José Rubiales, Juan Carlos Monedero, entre los más mediáticos. Pero hay antecedentes. En 2001, Nevenka Fernandez, concejala del Partido Popular, fue acosada y agredida sexualmente por el alcalde de su organización, Ismael Álvarez, cacique regional de Ponferrada, ciudad de Castilla León, con una población de 60 mil habitantes. Tras hacer pública la denuncia, fue humillada. Sus compañeras de partido y concejalas la desmintieron y desautorizaron. Su valentía se transformó en desaprobación social. Si no quería arruinar su futuro, debía guardar silencio y sufrir el desagravio en la intimidad. Desilusionada, dejó la política, emigrando a Dublín. Jenni Hermoso, jugadora de la selección española de futbol femenil, denunció a su jefe, Luis Rubiales, al darle un beso en los labios sin su consentimiento. Acusado de agresión sexual, fue condenado por un juez. Pero el calvario de Jenni Hermoso no se cura con una sentencia. Son pocas las valientes que denuncian. La sociedad no las protege, cuestiona su relato. Lo normal es no denunciar. Lo extraordinario es publicitarlo. A los hechos me remito.