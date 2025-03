D

onald Trump es una paradoja de la historia. Su presidencia marca un nuevo orden global en el que Estados Unidos adopta un rol proteccionista, con una política de sustitución de importaciones de facto, alejada de aliados históricos y cerca, muy cerca, de sus grandes enemigos a lo largo del siglo XX. Digo que es una paradoja porque fue Estados Unidos el que, con ahínco, promovió la agenda globalizadora en el entonces orden bipolar. Fue Estados Unidos el que promovió la caída de los muros, y hoy enarbola una agenda antinmigrante no solamente en su territorio, sino en Europa, como dejó claro el discurso del vicepresidente JD Vance en Alemania. Hoy Estados Unidos no exporta los valores de Occidente , ni busca ser el policía del mundo, ni el garante de la libertad. Hoy Estados Unidos quiere exportar la ideología MAGA, que es, en esencia, la agenda de la derecha en el siglo XXI: antinmigrantes, antidiversidad, antiderechos sociales, antiacciones afirmativas, antiaborto, pro armas, pro industria doméstica, pro impuestos regresivos y, desde luego, pro expansionismo y pro actividades contaminantes. Por eso Vance fue a decirles a los alemanes, que algo saben del tema, que el enemigo no era externo (refiriéndose a Rusia), sino interno .

El enemigo, según la cultura MAGA, es el inmigrante africano en las calles de Berlín, es la prohibición a partidos neonazis, o la moderación de contenidos que propagan el odio en redes sociales.

Si Estados Unidos fue caricaturizado en el siglo XX como promotor de una cultura pop, consumista y superficial; el siglo XXI apunta a un Estados Unidos exportador de una agenda ultraconservadora, que encuentra eco en ciertas facciones de Europa.

La guerra comercial con los multicitados aranceles es la expresión más pragmática del gigante económico recordándole al mundo su relevancia.