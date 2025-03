Emir Olivares, Alma E. Muñoz y César Arellano

Lunes 10 de marzo de 2025, p. 3

El aplazamiento de la aplicación de aranceles a las exportaciones de México a Estados Unidos es un logro de todos los mexicanos , aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con el gobierno de Donald Trump –remarcó– prevalecerá el respeto, el diálogo y la colaboración, aunque acotó: no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables, no podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras .

La Presidenta recibió el respaldo de miles de personas que ayer desbordaron el Zócalo y así respondieron a su convocatoria de reunirse, en el marco de la coyuntura geopolítica que abrió el magnate.

Sheinbaum Pardo confió en que Estados Unidos no aplique tarifas recíprocas a México.

Somos optimistas , subrayó, porque el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que el 2 de abril “pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo: si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también.

Nada más que México no está en ese ámbito, pues desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar tarifas recíprocas, porque prácticamente no las hay de México hacia Estados Unidos .

Zócalo lleno

Ante un Zócalo que fue insuficiente para los miles que se congregaron con el fin de acompañarla –350 mil, de acuerdo con las autoridades capitalinas– en este acto convocado antes del acuerdo con Trump, la jefa del Ejecutivo expresó que no hay divorcio entre su gobierno y el pueblo, y se dijo dispuesta a poner su vida por delante por el bienestar del país.

Nuestra fuerza es el pueblo, nuestro motivo es el bienestar del pueblo, tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su Presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar y que siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México , aseguró.

Si bien la amenaza arancelaria parece haber quedado atrás, llamó a la ciudadanía a estar atenta e informada por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública . Y de inmediato lanzó: ¿Están de acuerdo? Al unísono los miles congregados respondieron con un sonoro ¡sí!