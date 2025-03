E

n voracidad y ambición la FIFA no conoce límites, raya en lo increíble. Con el pretexto de que será una edición especial para celebrar el centenario de las Copas del Mundo, esta semana avisó que analiza la propuesta de jugar en 2030 con ¡64 selecciones! No le basta con la ampliación que habrá de Qatar hacia Estados Unidos, de 32 a 48 representativos, y en un lapso de ocho años estaría duplicándose el número de participantes. Gianni Infantino, titular de la federación internacional, señala que será por única ocasión … No se le puede creer.

En 1999, el ente rector del balompié mundial, entonces dirigido por Joseph Blatter, pujaba por una Copa del Mundo cada dos años a partir de 2006. Tuvo firme oposición de la poderosa confederación europea (UEFA) dirigida por el sueco Lennart Johansson, quien le pidió no ser codicioso y actuar como presidente, no como dictador . El suizo cayó en desgracia en 2015 tras el escándalo del FIFAgate, y, a sus 89 años de edad, la pesadilla en tribunales lo persigue… Hoy son otros personajes, pero con la misma meta: echar a andar la competencia más lucrativa del planeta.

No sólo se agigantan las Copas del Mundo, también el Mundial de Clubes, que pasó a ser cuatrienal, un año antes de cada Mundial. La edición de 2025 (del 14 de junio al 13 de julio) enrolará a 32 equipos y va violentando su propio reglamento: A pesar de la protesta del tico Alajuelense, la FIFA da abrigo a la multipropiedad de Grupo Pachuca, que concurre con los Tuzos y con León. El programa de este certamen adopta el anterior formato de la Copa del Mundo: ocho grupos de cuatro escuadras.

En el sitio del anterior Mundial de Clubes, que era anual, implementaron la Copa Intercontinental; es decir, encajaron en el calendario un certamen más. La intención, parece ser, cerrar cualquier vía al plan de la Superliga europea, desvelada en abril de 2021. La FIFA ofrece, además, una millonaria bolsa de premios. Tan sólo por participar, los clubes recibirán 7 millones de euros. La suma irá incrementándose en las siguientes fases y el campeón se llevará 37 millones. Así, ni quién proteste.

Los jugadores siguen en silencio expectante –¿presagio de tormenta?– En 2024, el sindicato de futbolistas, Fifpro (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales), presentó una demanda ante la Comisión Europea contra la FIFA, en la que cuestionó la legalidad de imponer calendarios de manera unilateral; ello tras la programación del Mundial de Clubes 2025, molestos porque los jugadores tanto de la Liga inglesa como de la francesa, mediante sendas cartas, pidieron ser escuchados y nadie respondió.