on la elegancia y pulida educación que lo caracterizan, el 4 de marzo Trump afirmó: Ya no hay espacio para México y Canadá y ordenó imponer un ambiguo arancel de 25%. Con ésta y otras medidas se confirma el giro de Estados Unidos de paladín del libre comercio y la globalización a un proteccionismo autárquico-plutocrático. El T-MEC, por fortuna, queda por supuesto reducido a cenizas, y si México no renueva el TLCUEM con Europa habremos dado un enorme paso a la autodeterminación de nuestro destino.

La balanza de pagos 2024 –que, todo indica, será sustancialmente distinta al terminar 2025– cerró el año (cifras preliminares) con un déficit en cuenta corriente de -5,986 millones de dólares (mdd) y otro marginal de -68 m en la cuenta de capital, los cuales fueron financiados con un ingreso neto de capital foráneo por 3,475 m en la cuenta financiera y un saldo positivo por 2,579 en errores y omisiones (fráfico 1).

La Cuenta Corriente –siempre deficitaria salvo en 2020 (gráfico 2) –registró en 2024 -5,986 m como resultado de ingresos totales por 768,440 m y egresos por 774,426 m.

De sus balanzas, la de mercancías amplió su déficit a -8,246 m, resultado de una exportación total de 618 mil m (+4.1%) y una importación de 626 mil m (+4.5%).

La balanza de servicios, también en inaceptable déficit crónico, al menos lo disminuyó en 2024 a -8,023 m (gráfico 3).