“N

ecrófilo reaccionario colado”, me llamó una amable lectora a propósito del desinterés mostrado por la 4T sobre el documento de voluntad anticipada y el derecho a una muerte digna que señalaba en la columna anterior. El calificativo es revelador respecto a su autora: refleja una indisimulada fobia hacia el tema de la muerte, una visión sectaria ante un cuestionamiento y censura que me ocupe, sin autorización, de temas que sólo las jerarquías deciden si se ventilan o no.

El pensamiento mágico o la creencia de que los deseos e intenciones pueden volverse reales por mera voluntad, han estorbado mucho al pensamiento. Invocar, por ejemplo, la palabra humanismo como vistoso estandarte, orilla a la confusión e incluso a la demagogia al proscribir de los valores humanos aquellos que mis creencias consideran prohibidos o inmorales. Ya sabrán los ideólogos de la 4T si se ocupan o no de estos temas hasta ahora inexcusablemente vedados, pero el humanismo bien entendido no admite mojigaterías ni simulaciones.

Agonía es trance desafiante o angustiado, morboso o afligido, del moribundo momentos previos a su muerte que, por lo general, refleja creencias, temperamento, carácter o incongruencia de la persona… si no es alguien poderoso, pues en este caso, todo el aparato del poder se volcará con el objetivo de prolongar, hasta donde sea posible, esos momentos críticos, por la alta investidura del mandatario, generalísimo o pontífice, ante la impotencia que de este mundo nadie sale vivo.